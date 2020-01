Espanyol Barcellona: vedere streaming, formazioni, precedenti

La partita tra Espanyol e Barcellona è il derby catalano della Liga Spagnola: streaming in diretta e in tv, dove vederla, no Rojadirecta.

Torna il grande calcio internazionale dopo le vacanze di Natale: oggi 4 gennaio, alle ore 21.00, si gioca il derby catalano della Liga Spagnola tra Espanyol e Barcellona. I padroni di casa sono fanalino di coda, mentre gli ospiti lottano per lo scudetto. La partita sarà visibile solo per gli abbonati a Dazn.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Espanyol Barcellona: come vederla in streaming e in diretta tv

In campo stasera le due squadre con una grande tradizione nella Liga Spagnola, il match di grande calcio internazionale sarà trasmesso solo su Dazn, visibile anche a pagamento sul canale 209 di Sky. Scopri lo sport live e on demand su DAZN. Clicca qui per attivare il tuo abbonamento. Segui live e in esclusiva Espanyol-Barcellona valido per la Liga Spagnola su DAZN. Attiva ora il tuo abbonamento a 9,99€/mese. Non perderti il grande calcio internazionale in esclusiva e in diretta. Con DAZN hai inoltre 3 partite di Serie A TIM a giornata in esclusiva e tutta la Serie BKT IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND: abbonati subito!

I precedenti sono nettamente a favore del Barcellona, che lo scorso anno si impose in entrambe le occasioni, con dei passivi abbastanza pesanti. Per trovare un successo dell’Espanyol bisogna tornare al campionato 2008-2009, quando si imposero per due a uno, da allora solo successi blaugrana ed appena quattro pareggi. Le 2 squadre nella stagione 2017-2018 si sono sfidate nei quarti di Coppa del Re: all’andata si impose 1-0 l’Espanyol, che poi perse 2-0 al ritorno.

Espanyol Barcellona in diretta: le formazioni

Tutto pronto per la partita di questa sera e come sempre l’attesa è grande per Leo Messi, fresco vincitore del quinto Pallone d’Oro della sua immensa carriera. Queste le probabili formazioni:

ESPANYOL (4-4-2): Diego López; Javi López, Calero, Espinosa, Didac Vilà; David Lopez, Marc Roca, Darder, Vargas; Wu Lei, Calleri.

BARCELLONA (4-3-3): Neto; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Busquets, Rakitic, De Jong; Messi, Griezmann, Luis Suarez.