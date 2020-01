Cane abbandonato e denutrito: vuole gettarsi giù dalla casa abbandonata

Un cane di razza pitbull, irriconoscibile per le sue condizioni, abbandonato e denutrito: vuole gettarsi giù dalla casa abbandonata.

Ancora animali vittime dell’uomo: accade a Trapani e la denuncia viene da Enrico Rizzi. Il noto animalista, capo della Segreteria Nazionale del Partito Animalista Europeo, non è nuovo a denunce di questo tipo.

Leggi anche –> Pitbull eroe muore per salvare due bambini da un serpente

La storia è triste e stando a quanto viene documentato mette i brividi. Secondo quanto scrive Rizzi, infatti, il cane abbandonato e denutrito è un pitbull che vuole compiere un gesto disperato.

Legge anche –> Narvalo il cane unicorno non verrà adottato: la scelta del rifugio

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Il cane abbandonato ricerca la speranza di libertà

Lanciarsi dal balcone, insomma, sembra essere la sua ultima speranza per riacquistare la libertà. L’animale infatti è rinchiuso dentro una casa completamente distrutta e disabitata. Le sue condizioni, segnalate dai residenti della zona, appaiono gravissime. Stando al racconto di un passante, dentro l’abitazione ci sarebbe anche un rottweiler, anche questi presumibilmente in gravi condizioni.

Enrico Rizzi si è recato ieri sul posto con Baldo Ferlito della Lega del Cane. Quindi ha chiesto l’intervento della Polizia Locale. Gli attivisti animalisti non si sono persi d’animo e hanno richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco, per aiutare i 2 cani in difficoltà. In serata poi, Enrico Rizzi viene convocato al Comando della Polizia Locale. Rischia la denuncia per violazione di domicilio. Questa viene scongiurata: l’animalista però per ben 9 ore è stato in strada per cercare di trovare una soluzione positiva alla vicenda.