Vettura finisce giù da una scogliera nella Contea di San Mateo, in California. Si cerca auto e conducente ed eventuali passeggeri.

Immagini che hanno lasciato un grande punto di domanda quelle che la sera del 30 dicembre 2019 hanno ritratto gli ultimi momenti di un soggetto non ancora identificato, alla giuda di una vettura non ancora ritrovata. Attimi di panico perché la vettura è finita giù da una scogliera della Contea di San Mateo in California nell’area di San Francisco. La polizia della Contea chiude tramite un appello a chiunque abbia informazioni inerenti l’identità del conducente e la vettura ancora non ritrovata. Le immagini del momento cruciale sono state riprese da una dashcam di una vettura che transitava nel senso opposto ed ha visto l’intera scena drammatica.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

California, auto via giù da una scogliera. Un appello della polizia

Appello della polizia della Contea di San Mateo in California per cercare di individuare la vettura che il 30 dicembre scorso è caduta giù da una scogliera. Si necessita di individuare la vettura nonché il conducente ed è da capire se all’interno dell’abitacolo vi fossero dei passeggeri. L’appello della polizia è rivolto a chiunque abbia qualche informazione in merito. Purtroppo le attività del recupero da parte delle forze dell’ordine sono state ritardate a cause delle cattive condizioni del mare, infatti le quadre di sub non sono riuscite a rinvenire il veicolo ne il suo conducente.

LEGGI ANCHE:Suv contro un albero per colpa di un cervo: morte 3 ragazze pon pon