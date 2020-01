Baddie Winkle, Star di Instagram a 90 anni: chi è la super nonna tecnologica che è arrivata al successo mediatico qualche anno fa.

Helen Ruth Elam, classe 1928, meglio conosciuta come Baddiewinkle o Baddie Winkle, ha un record che forse la farà entrare nel Guinness dei Primati. Infatti, è diventata una star di Internet all’età di ottantacinque anni. La donna è solita indossare abiti eccentrici, promuovendo la legalizzazione della marijuana medica.

Chi è Baddie Winkle, la nonnina star di Instagram

Ha milioni di follower sui social media, dove pubblica foto e video di se stessa, spesso con abiti suggestivi con stampe particolari o abiti succinti. Il successo sui social è arrivato dopo aver inizialmente ricevuto aiuto dalla sua pronipote, Kennedy Lewis, per caricare un’immagine su Twitter, mentre indossava gli abiti della sua pronipote. Successivamente è stata seguita da Rihanna, e ora ha un seguito in tutto il mondo.

Sono quasi 4 milioni i suoi follower sul profilo Instagram. Attualmente vive a Knoxville, nel Tennessee, ed è apparsa in The Today Show, in Australia. Nel 2015, Grit Creative Group l’ha usata come volto della loro campagna di lancio del sito Web, dove si è vestita come Kurt Cobain, Kate Moss e altri. Inoltre, ha partecipato agli MTV Video Music Awards 2015 come ospite di Miley Cyrus. Diverse le campagne pubblicitarie a cui ha partecipato e che hanno fatto di lei un influencer.