Aurora Ramazzotti esce dalla doccia e si riprende ancora bagnata

Aurora Ramazzotti stuzzica i suoi fan con un breve video: la figlia di Michelle Hunziker si riprende ancora bagnata subito dopo aver fatto la doccia.

Il 2019 appena concluso è stato un anno importante per Aurora Ramazzotti. La figlia di Eros e Michelle Hunziker ha deciso di intraprendere la stessa carriera della madre ed insieme a lei ha condotto il suo primo programma. Da qualche tempo a questa parte lavora anche come radiofonista per Rtl 102.5 e per Radio Zeta. Inoltre pare che Amadeus le abbia riservato uno spazio per la prossima edizione del Festival di Sanremo.

La carriera della giovane Aurora sta assumendo una forma concreta, per buona pace di chi la ritiene priva di talento e in televisione solo per il nome che porta. Nel 2019, infatti, la figlia d’arte si è dovuta difendere anche da numerosi attacchi sui social, dove gli hater non perdevano occasione per darle addosso e cercare di azzerare la sua autostima.

Aurora Ramazzotti bagnata dopo la doccia, le immagini infuocano il web

Come ogni Millennials, Aurora Ramazzotti ha un rapporto privilegiato con i social e non perde occasione per mostrare parte della sua vita sui profili Instagram e Facebook. Più volte nel corso dello scorso anno qualche scatto in costume ha attirato l’attenzione del web e le ha permesso di ricevere complimenti da fan in adorazione. In questi giorni la ragazza si trova alle Maldive per le vacanze natalizie e nelle scorse ore ha mostrato ai follower le scottature dovute all’eccessiva esposizione al sole.

Aurora lo ha fatto con una stories girata poco dopo aver concluso una doccia fredda per lenire il bruciore. Le immagini hanno destato l’interesse degli utenti web, strabiliati nel vederla con il solo asciugamano a coprire le parti sensibili e ancora bagnata.