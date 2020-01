Alberto Angela, il figlio Edoardo ‘costretto’ a sparire da Instagram

Torna in televisione con un programma nuovo Alberto Angela, invece il figlio Edoardo è stato ‘costretto’ a sparire da Instagram.

Classe 1999, Edoardo Angela è il figlio del noto conduttore e divulgatore scientifico Alberto. Nonostante la sua giovane età, in molti lo hanno già notato ed è in sostanza una star dei social.

Suo nonno Piero ha raccontato in un’intervista qualche mese fa: “Edoardo è un bravo ragazzo, con la testa sulle spalle. Dopo quel polverone mediatico ha dovuto togliere tutte le sue immagini, rendendo privato quello che, fino a poco prima, era pubblico”.

Cosa è accaduto a Edoardo Angela, figlio di Alberto?

Ma a cosa fa riferimento Piero Angela nella sua intervista a ‘Chi’? La bellezza del ragazzo non è passata inosservata e – complice anche la fama del nonno e del papà – si è ritrovato ‘assediato’ da molte ragazze. Di fatto, su Instagram Edoardo Angela, che studia Scienze dei materiali all’Imperial College di Londra, si è ritrovato in una vera e propria spirale mediatica, che in qualche modo andava fermata, anche per salvaguardare la tranquillità del giovane.

Nonno Piero evidenzia: “La tecnologia è importante e straordinaria per quello che riguarda lo studio e l’informazione, ma negativa per la privacy. I social rischiano di diventare uno strumento di distruzione di massa”. Quindi, dato l’eccesso di sovraesposizione social, Edoardo Angela si è visto costretto a fare l’unica cosa possibile, ovvero rendere privato il proprio profilo Instagram. Sempre ammesso che voglia seguire le orme di nonno e padre, forse per lui è ancora troppo presto per stare sotto i riflettori, insomma.