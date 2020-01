Vittorio Grigolo, proposta di matrimonio in diretta – VIDEO

Il tenore Vittorio Grigolo ha fatto emozionare tutti chiedendo la mano della sua compagna Stefania in diretta ad All Together Now.

Ieri sera ad ‘All Togheter Now‘ l’emozione più grande non l’ha regalata l’esibizione di qualche concorrente, bensì Vittorio Grigolo. Il noto tenore, infatti, ha cantato da dietro al muro mentre la compagna Stefania, giovane e bellissima ballerina, si esibiva in un passo a due. Ad un tratto l’esibizione si è interrotta e Michelle Hunziker ha svelato che l’ospite aveva una comunicazione importante da fare.

Uscito allo scoperto Grigolo ha portato per mano la compagna al centro del palco ed ha cominciato a dirle: “Io non sono perfetto, sono pieno di difetti ma quando avevo sete, tu mi hai dissetato. Ho cercato un sorriso e mi hai aperto il tuo cuore, ho voluto una casa e tu mi hai dato amore”. Quando ormai era chiaro dove volesse andare a parare, Vittorio si è messo in ginocchio ed ha fatto esplodere il pubblico di gioia: “Mi vuoi sposare?”. Il momento di romanticismo è stato sublimato dalla reazione di Stefania che in lacrime ha detto: “Sì, sì, sì”.

