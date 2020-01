Stasera in tv – La Porta dei Sogni: anticipazioni e ospiti di oggi 3 gennaio

Nella terza e ultima puntata del suo show La Porta dei Sogni, Mara Venier esaudirà i desideri di persone comuni: tutti gli ospiti e cosa accadrà in puntata

Alcuni volti comuni anche oggi, 3 gennaio, avranno la fortuna di essere esaltati da zia Mara che saprà cogliere i loro desideri più profondi per poi esaudirli. La Porta dei Sogni della Venier si aprirà su Rai 1 a partire dalle ore 21.20. La conduttrice veneta accoglierà in studio anche molti ospiti noti. Vediamo insieme qualche anticipazione.

La Porta dei Sogni su Rai 1: le sorprese preparate da Mara Venier

Il format racconterà la storia di una madre e di un figlio, separati da dieci anni.

I due si abbracceranno finalmente dopo tanto tempo, annullando i migliaia di kilometri di distanza che li separa. Questo desiderio realizzato culminerà nell’abbraccio fra i due.

La seconda speranza realizzata da zia Mara sarà quella di un’aspirante ballerina. La ragazza potrà danzare con i ballerini più famosi d’Italia e suoi miti, ovviamente.

L’amore trionfa nella terza storia, dove una proposta di matrimonio si trasformerà in un momento romantico irripetibile, sia per la coppia che per tutti gli spettatori.

Per l’ultima puntata gli autori hanno escogitato molti stratagemmi ma, soprattutto, la presentatrice veneta è riuscita ad accalappiarsi ospiti d’eccezione.

La Porta dei Sogni, gli ospiti di oggi:

Il Volo

ossia famoso gruppo musicale composto Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, rispettivamente due tenori e un baritono;

(attore comico italiano che certamente non ha bisogno di presentazioni)

La porta dello studio anche stasera si apre portando viaggiatori pieni di speranza al luogo dove il loro cuore è rimasto. Difficile non immedesimarsi.

