Stasera in tv film – Mrs Miracle, Una tata magica: trama, trailer e cast

Oggi, 3 gennaio, il film Mrs Miracle Una tata magica ci condurrà nella storia di un giovane padre alle prese con due vivaci gemelli e… un aiuto imprevisto

Nonostante il trailer in italiano sia introvabile, Una tata magica, film completo in italiano, sarà in onda oggi, 3 gennaio, su Canale 5 a partire dalle ore 21.40.

Dal titolo originale Mrs Miracle, Una tata magica ci mantiene ancora per un po’ ovattati nello spirito natalizio. Neve, sentimento e magia si fondono in questa commedia che strizza l’occhio al fantasy. La pellicola è uscita nelle sale cinematografiche nel 2009, è stata diretta da Michael M. Scott e ha come protagonista un giovane James Van Der Beek. Comedy adatta a tutta la famiglia.

Una tata magica, trama

Una Tata Magica è una commedia fantasy per famiglie del 2009, diretta da Michael Scott. Rimasto vedovo molto giovane e padre di due gemelli, piccoli quanto vivaci, l’architetto Seth Webster (interpretato da James Van Der Beek) cerca disperatamente di portare avanti sia carriera e che vita casalinga. Le governanti assunte e presto fuggite per la vivacità dei suoi due figli di sei anni lo lasciano infatti puntualmente di nuovo solo.

Non è facile trattare con Jason e Judd, di buon cuore ma scatenati e senza regole.

Poco prima del Natale accade però il piccolo miracolo che il papà stava aspettando: alla sua porta bussa Emily Merkle.

Tata affabile quanto ferma, Mrs Miracle saprà prendere in mano la situazione?

Seth incontrerà inoltre una ragazza interessante e, anche in quel caso, dopo tanta sofferenza un altro piccolo miracolo potrebbe accadere.

Reba Maxwell (Erin Karpluk), è la migliore amica dell’insegnante dei suoi due figli e Seth inizia a sentirsi pronto ad aprirsi di nuovo all’amore. Anche in questo caso, l’architetto avrà bisogno di un aiuto speciale.

Una tata magica, trailer (in lingua originale)

