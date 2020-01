Stasera in tv film – Indiana Jones e il tempio maledetto: cast, trama e trailer

Indiana Jones e il tempio maledetto, film del 1984, rappresenta la pellicola numero 2 della saga: tutto sul film completo in onda stasera su Italia 1

Da Indiana Jones a Star Wars, il poliedrico Harrison Ford non può non sentirsi legato a uno dei due personaggi che lo ha reso immortale. L’avventuroso esploratore in questa seconda pellicola, sequel di Indiana Jones e i predatori dell’arca perduta, si ritrova nuovamente protagonista in un soggetto George Lucas, esattamente come accaduto in Star Wars. Il Ford di Indiana Jones mantiene il tipico fascino dell’attore e la sua interpretazione è come sempre una garanzia. Il film verrà trasmesso oggi, 3 gennaio, a partire dalle ore 21.25.

Indiana Jones, il film completo su Italia 1

Indiana Jones e i predatori dell’arca perduta, e l’ultima crociata, e il regno del teschio di cristallo, e il tempio maledetto…

molte sono state le sfide che l’archeologo si è trovato ad affrontare riuscendo a mantenere gli spettatori con il fiato sospeso sino all’ultimo. Nonostante le moderne tecnologie in fatto di effetti speciali ci mostrino oggi pellicole molto più verosimili, questo film uscito nelle sale cinematografiche del 1984 mantiene un fascino senza tempo, tanto da farci dimenticare quando in alcuni fotogrammi pecca di irrealismo.

Indiana Jones e il tempio maledetto, trama

La vicenda ambientata nel 1935 prende il via quando il famoso archeologo Indiana Jones recupera un prezioso cimelio per un magnate di Shangai.

Ovviamente, nulla andrà per il verso giusto e l’avventuriero si troverà costretto a scappare con un aeroplano di fortuna, con un ragazzo cinese e con una cantante di cabaret. L’aereo precipiterà sulle montagne del Tibet e i tre superstiti costretti a cavarsela come possono (ma egregiamente) si ritroveranno senza mezzi ai confini dell’India. Nell’intento, l’archeologo incapperà in un tempio sotterraneo e si renderà conto che nulla di ciò che è successo è accaduto per caso.

Sul set del film, il regista Steven Spielberg e la protagonista femminile Kate Capshaw si conobbero e si innamorarono. La coppia è ancora sposata e ha avuto cinque figli.

Indiana Jones e il tempio maledetto, cast completo:

Harrison Ford;

Kate Capshaw;

Jonathan Ke Quan;

Amrish Puri;

Roshan Seth.

Indiana Jones in tv stasera, il trailer

