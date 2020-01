Carriera e curiosità sull’attrice Sara Ricci: chi è l’ex fidanzata di Beppe Convertini, gli esordi, il successo nella fiction televisiva, la vita privata.

Classe 1968, Sara Ricci nasce come ballerina: infatti si dà alla danza sin da giovanissima e ha la possibilità di partecipare a stage con Peter Brook e il Living Theatre. Al cinema esordisce nei primi anni Novanta, prima con La villa del venerdì, per la regia di Mauro Bolognini, poi con Al di là delle nuvole, diretto da Michelangelo Antonioni e Wim Wenders.

Chi è l’attrice Sara Ricci, ex di Beppe Convertini

Nel mondo della fiction, invece, il suo esordio è nella soap opera Un Posto Al Sole: partecipa alle prime puntate, nel 1996, poi nel 2018 rientra nel cast. In televisione è diretta tra gli altri da Giulio Base, Rossella Izzo e Giorgio Capitani. Sempre per quanto concerne le soap opera, è per molti anni nel cast di Vivere: grazie a questa interpretazione, ottiene sia un Telegatto che una Telegrolla. Legata a lungo all’attore Beppe Convertini, con questi posa per il calendario Maxim del 2003.

Di recente l’attore ha parlato della loro storia al settimanale ‘Spy’: “È stato un periodo meraviglioso della mia vita che ricordo con piacere, è stata una bella storia”. Quindi ha ricordato: “È stato un periodo meraviglioso della mia vita che ricordo con piacere, è stata una bella storia”. Dal 2018, Sara Ricci è nel cast della fiction di Raiuno ‘Il Paradiso delle Signore’.