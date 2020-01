Milano, gatto Lampo salvato dall’incendio e rianimato – VIDEO

Il gatto Lampo, vittima di un incendio in casa, è stato fortunatamente rianimato e salvato dai Vigili del Fuoco con l’autorespiratore.

Lo hanno trovato privo di sensi nell’appartamento abbandonato dopo l’incendio. Ma non si sono persi d’animo e, con tanta nobile pazienza, l’hanno rianimato e salvato. è stato rianimato. È accaduto nella giornata di oggi, venerdì 3 gennaio 2020, a Sesto San Giovanni (Milano), in via Giovanna D’Arco. I Vigili del Fuoco, intervenuti nell’appartamento in questione dopo la segnalazione di un rogo, hanno soccorso Lampo – questo il nome del gatto – utilizzando un autorespiratore in dotazione sulle loro autopompe.

La disavventura a lieto fine del gatto Lampo

Il gatto Lampo era rimasto intrappolato nell’appartamento tra le fiamme. I suoi proprietari sono riusciti a uscire in tempo e, nella concitazione che è facile immaginare, non hanno pensato a portarlo in salvo. Il felino è quindi svenuto ma i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Milano sono intervenuti in tempo per portarlo fuori e salvarlo da quella che altrimenti sarebbe stata una morte certa. Dopo vari tentativi sono riusciti a rianimarlo e ora, a quanto pare, il gatto si è completamente ripreso. Come nelle favole, tutto è bene quel che finisce bene.

