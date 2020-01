Michael Schumacher compie 51 anni: gli auguri e la speranza di rivederlo

Il 7 volte campione del mondo Michael Schumacher compie oggi 51 anni. Un’occasione per fargli gli auguri e rinnovare la speranza di rivederlo in pubblico.

Oggi il mondo dello sport si ferma per porgere i propri auguri ad un campione che ne ha scritto una pagina importante di storia. Il 3 gennaio 2020, infatti, è il giorno in cui Michael Schumacher, sette volte campione del mondo della Formula 1 (ancora record assoluto), compie 51 anni. Già la sua carriera basterebbe a giustificare l’affetto di sportivi e tifosi per il più grande pilota degli anni ’90-’00, ma ad accrescere la mole d’interesse nei suoi confronti c’è di sicuro la sua vicenda personale.

Nel dicembre del 2013, infatti, Schumi ha avuto un incidente su una pista da sci ed è stato ricoverato in terapia intensiva nell’ospedale di Grenoble. Il 3 gennaio del 2014, quindi, lo ha passato in ospedale in coma farmacologico con il timore che sarebbe potuto morire da un momento all’altro. Nei mesi successivi è uscito dal coma ma è stato costretto ad una lunga e difficile convalescenza. Dopo sei anni non si sa molto sulle sue condizioni di salute, anche perché i familiari continuano a mantenere una stretta privacy a riguardo.

Michael Schumacher, gli auguri della Ferrari

I fan del pilota tedesco in questi anni si sono dovuti accontentare di qualche rumor o indiscrezione, come quelle giunte lo scorso settembre da Parigi, quando Michael è stato portato in ospedale per essere sottoposto ad una cura a base di cellule staminali. Sulle sue condizioni le uniche informazioni certe sono quelle che giungono dalla moglie, la quale ha assicurato che il marito è nelle migliori mani possibili e riceve tutto l’aiuto che gli necessita.

Oggi che compie 51 anni, dunque, non resta che fargli gli auguri e di sperare in una guarigione che gli permetta di uscire nuovamente in pubblico. Speranza e augurio che nella giornata di oggi ha voluto condividere anche la Ferrari, scuderia con la quale il tedesco si è consacrato negli annali della Formula 1. Sulla pagina della Ferrari, infatti, si legge: “Tanti auguri Michael, siamo tutti con te #essereFerrari e #KeepFightingMichael” a corredo di un’immagine d’epoca.