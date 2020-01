Leonardo Di Caprio: vacanze ai Caraibi con Camila Morrone

L’attore Leonardo Di Caprio: vacanze ai Caraibi con la splendida fidanzata, la modella Camila Morrone, i due fotografati insieme.

Leonardo Di Caprio è stato fotografato mentre si divertiva in mare con la splendida fidanzata, la modella Camila Morrone. La coppia è sembrata affiatata mentre si divertivano insieme sull’isola caraibica di St Barts. Sfruttando al meglio la pausa esotica, Leo, 45 anni, ha optato per un look casual con un paio di pantaloncini da bagno scuri e occhiali da sole a forma di tartaruga.

Leggi anche –> Leonardo Di Caprio in vacanza in Italia: le città che ha visitato con la fidanzata Camila Morrone

Leggi anche –> Jennifer Lopez in vacanza a Capri decide di stupire tutti così

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Vacanze ai Caraibi per Leonardo Di Caprio e la fidanzata

Il vincitore dell’Oscar indossava una videocamera GoPro attorno al braccio mentre sguazzava con la sua ragazza da circa due anni. Nel frattempo, Camilla, 22 anni, ha mostrato il suo fisico invidiabile in un bikini leopardato. Ad un certo punto, Leo appoggiò il braccio sul fondoschiena della sua ragazza. Il tutto mentre i paparazzi riprendevano i due che si divertivano al mare.

Leo e Camila si frequentano da dicembre 2017, ma le cose hanno iniziato a scaldarsi tra la coppia un anno dopo: una fonte ha detto a US Weekly lo scorso novembre che la coppia era “molto seria”. Camilla Morrone qualche mese fa ha difeso i 23 anni di differenza nella coppia, rilevando che questo accade spesso nel mondo dello spettacolo. Ha detto al Los Angeles Times: “Ci sono così tante relazioni a Hollywood – e nella storia del mondo – dove le persone hanno grandi lacune di età. Penso solo che chiunque dovrebbe essere in grado di uscire con chi vuole frequentare”.