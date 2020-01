Jessica, giovane mamma morta a Capodanno: infarto fatale

Jessica Milano, giovane mamma morta a Capodanno: infarto fatale, drammatica morte davanti agli occhi dei suoi familiari e della figlia.

Una tragedia ha sconvolto il giorno di Capodanno la provincia di Avellino: è morta a soli 31 anni una giovane mamma di una bambina di 4 anni. La giovane donna si chiamava Jessica Milano.

Leggi anche –> Incidente L’Aquila | Sara uccisa da un ubriaco a soli 20 anni | FOTO

La donna è stata stroncata da un infarto a Teora, in provincia di Avellino. Era in casa con alcuni familiari e stavano salutando il nuovo anno, come milioni di famiglie italiane. All’improvviso si è accasciata al suolo.

Leggi anche –> Isabella Noventa, un’altra tragedia in famiglia: morta la madre

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

La drammatica morte di Jessica Milano

I familiari che erano con Jessica Milano si sono allarmati e hanno immediatamente allertato i soccorsi, quindi sul posto è giunto il personale del 118 che ha tentato in tutti i modi di salvarle la vita. Non c’è stato nulla da fare: l’infarto è stato fatale. La morte di Jessica Milano ha lasciato di stucco tutti. Tra i primi a manifestare cordoglio, Stefano Farina, sindaco di Teora: “È un dolore troppo grande che non merita questa bella famiglia, che considero come fosse la mia famiglia”.

Il primo cittadino ha voluto ribadire la vicinanza alla famiglia della giovane mamma scomparsa, ricordando che il padre della ragazza è per lui come un fratello. Tanti i messaggi di cordoglio giunti sui social da gente comune, che ha ricordato la giovane mamma.