Fedez e Chiara Ferragni utilizzano un profilo fake per difendersi? -VIDEO

Fedez e Chiara Ferragni sono stati accusati di utilizzare un profilo fake per difendersi dagli attacchi sui social, l’influencer spiega la verità.

Nelle scorse ore Chiara Ferragni ha pubblicato un video di Leone che utilizza un iPad. In questo per sbaglio si vedono mail e password di account Twitter, Instagram e Facebook che sembrano non appartenere alla coppia più social d’Italia. La reazione degli utenti è stata immediata, visto che in numerosi commenti si ironizza sul fatto che quegli account sarebbero usati da loro per attaccare gli utenti che li criticano. Insomma sarebbero degli account fake utilizzati da loro.

Più tardi, lo stesso giorno, Chiara Ferragni ha pubblicato un’altra stories in cui spiega a chi appartiene l’account che si è vista nel video: “Ragazzi, oggi ho pubblicato per sbaglio Leo che giocava con l’ipad dei nonni e si vedeva una nota con i dati dei loro account Facebook, Apple, Instagram e Twitter. Le password sono state tutte cambiate ma naturalmente c’è chi pensa che quello di Twitter fosse un nostro profilo fake. È della mamma di Fede che, come ogni mamma, difende il proprio figlio. I figli so’ pezzi ‘e core”.

