Conosciamo meglio la storia di Corinna Betsch: tutte le curiosità sulla carriera e vita privata della moglie di Michael Schumacher

Corinna Betsch nasce ad Halver, in Germania il 2 marzo 1969. La donna è una famosa cavallerizza tedesca: una vera e propria amazzone, campionessa in numerose competizioni. Ha vinto la medaglia d’oro ai Campionati europei 2010 con suo podio alla National Reining Horse Association è iscritto negli annali come uno dei più bei traguardi che riguarda il mondo femminile. Inoltre, è stata un’ambasciatrice PETA battendosi da anni per la tutela degli animali.

Chi è Corinna Betsch: vita privata

Ha conosciuto Michael Schumacher con la coppia che si è sposata il primo agosto 1995. Dalla loro relazione sono nati due figli Mick e Gina-Maria Schumacher. Dopo l’incidente sugli sci del marito, gli è stato sempre vicino. Proprio nel novembre 2019 è tornato a parlare delle condizioni di Schumacher a She Magazine affermando di averlo affidato ai migliori specialisti del mondo.

Prima del matrimonio con il campione di Formula Uno, è stata legata ad un altro pilota Heinz–Harald Frentzen. Abita in Svizzera, dove possiede delle tenute presso Ginevra scegliendo di vivere così insieme alla sua famiglia. Nel 2018 ha comprato una lussuosissima villa a Maiorca in Spagna, che è stata anche del presidente del Real Madrid, Florentino Perez, dal valore di 30 milioni di euro. Non possiede alcun profilo su Facebook o Instagram.