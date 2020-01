Chiara Ferragni, torna la pizza autorigenerante: “Foto finta”

Chiara Ferragni posta nuovamente la foto mentre mangia la pizza che “si rigenera”, probabilmente una provocazione per le polemiche riguardanti la prima.

Tra le tante polemiche scaturite dai posti di Chiara Ferragni (ricordate il putiferio generato dalle foto nel supermercato?), quella sulla pizza che si rigenera è decisamente quella più surreale. Nel 2018 lei e la sorella Valentina si sono fatte fotografare con una fetta di pizza in mano, ma nei loro piatti c’era ancora una pizza intera che, tra l’altro, debordava dal piatto. La dimensione della pizza non ha certo incuriosito i fan, piuttosto il dettaglio della pizza intera ha generato una furente polemica.

In quella occasione, infatti, la Ferragni è stata accusata di voler far credere di mangiare più di quello che effettivamente fa. Dunque la pizza sarebbe stata inserita in post produzione, dunque finta. Già in un’occasione l’influencer aveva voluto rispondere alle critiche con una foto polemica in cui mangiava solo una fetta di pizza con olio tartufo.

Chiara Ferragni, torna la pizza autorigenerante

Visualizza questo post su Instagram One “Ferragni” pizza please 🍕 Un post condiviso da Chiara Ferragni (@chiaraferragni) in data: 3 Gen 2020 alle ore 10:07 PST

Questa sera sul profilo di Chiara è apparsa una nuova foto con una pizza intera sul piatto. L’interno è chiaramente quello di rivangare la polemica, visto che Fedez è il primo a commentare scrivendo “La pizza autorigenerante”. Chiaramente in questo caso l’influencer si è fatta passare un pezzo di pizza da qualcuno al tavolo proprio per creare lo stesso effetto della prima foto.

In questo caso nessuno degli utenti ha cominciato una polemica, anzi hanno cominciato ad ironizzare scrivendo commenti sul fatto che quella sul piatto è ancora sana. Una delle follower ad esempio scrive: “Ma se la pizza non è tagliata….di chi è la fetta? Foto finta😂”, un altro aggiunge: “Ma da dove hai preso il pezzetto di pizza?!?La vedo ancora intera!!!!😀😀”.