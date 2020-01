Camila Morrone: chi è la fidanzata di Leonardo Di Caprio

Attrice e modella argentina, ma nata a Los Angeles, Camila Morrone è la fidanzata di Leonardo Di Caprio: chi è la giovane.

Modella e attrice argentina classe 1997, nata a Los Angeles, Camila Morrone è figlia di Lucila Polak e del modello Máximo Morrone. Sua mamma è un’attrice e la ragazza ne ha seguito in qualche modo le orme. Quando i genitori si lasciarono, la donna avrebbe avuto una relazione con l’attore Al Pacino.

Dal dicembre 2017, la giovane modella frequenta l’attore Leonardo Di Caprio. Solo un anno dopo, però, i due hanno iniziato una relazione. Una fonte ha detto a US Weekly lo scorso novembre che la coppia era “molto seria”. Tra la modella e l’attore ci sono 23 anni di differenza.

Carriera e curiosità sulla modella Camila Morrone

Giovanissima, appena 19enne, l’attuale fiamma di Leo Di Caprio ha iniziato la sua carriera come modella. Infatti è apparsa sulla copertina di Vogue Turchia. Attualmente, vive a West Hollywood e proprio in virtù del rapporto tra Al Pacino e sua madre, si considera la figliastra del grande attore. Sotto contratto per IMG, una delle agenzie più importanti del settore, lavora tra New York e le grandi capitali europee, compresa Milano. Inoltre a Los Angeles è seguita dalla LA Model Management.

Ha oltre 2 milioni di follower su Instagram e sin dall’inizio della sua carriera da modella ha lavorato per grandi marchi, come Sephora e Moschino. Anche la sua carriera da attrice è iniziata molto presto. Nel 2012 è apparsa nel documentario di James Franco in omaggio a Joaquin Phoenix, My Own Private River. Lo stesso regista la inserisce poi nel cast di Bukowski. Ha fatto anche parte del cast del film Il giustiziere della notte – Death Wish, remake del celebre film del 1974 con Charles Bronson. Nell’ottobre 2019, Camila Morrone ha ricevuto il Rising Star Award al San Diego International Film Festival.