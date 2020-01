Brescia, muore la 48enne ricoverata per meningite

Come accennato, il caso di Marzia Colosio è considerato, per le modalità, identico a quello di Veronica Cadei, la 19enne di Villongo, sempre in in provincia di Bergamo, morta a inizio dicembre all’ospedale bresciano dopo aver accusato un malore sui banchi dell’università Cattolica. Il sindaco di Predore, Paolo Bertazzoli, ha diffuso un comunicato rivolto a tutti suoi concittadini: “Invito tutta la popolazione a stringersi intorno a Marzia e ai suoi cari per far percepire alla famiglia la vicinanza della nostra Comunità. In ogni caso, si invitano tutti i congiunti e quanti ritengano di aver avuto contatti non sporadici con la persona colpita negli ultimi giorni, a prendere contatto con Ats Trescore al n. 035/385456, con il proprio medico di base o con la Guardia Medica al fine di concordare l’avvio immediato della profilassi antibiotica. Non appena concorderemo con Ats nuove iniziative di prevenzione, queste saranno subito comunicate alla popolazione”.