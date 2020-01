Al Bano lascia tutti senza parole: “Mi sono meritato l’infarto”

Al Bano spiazza tutti: “Mi sono meritato l’infarto perché l’ho trascurata”. A chi si riferisce il cantante di Cellino San Marco?

Al Bano, uno degli artisti più amati del nostro Paese, ha da poco dovuto sopportare la morte dell’anziana e amatissima mamma. Inoltre attraversa con grande equilibrio, ma non senza fastidio, la continua diatriba in corso tra le sue due grandi ex: Romina Power e Loredana Lecciso. Senza contare il dolore mai sopito per la scomparsa della figlia Ylenia.

Le parole di Al Bano sui suoi problemi cardiaci

Come tutti sanno qualche tempo fa Al Bano se l’è vista davvero brutta. Il cantante di Cellino San Marco infatti ha subito due infarti che ne hanno messo a dura prova la tenuta fisica.

L’autore di Felicità e Nel Sole aveva anche dato l’addio alle scene salvo poi tornare sui suoi passi e incominciare anche un tour insieme alla sua metà (ormai solo artistica) Romina.

A proposito dei suoi problemi di salute Al Bano è tornato a parlarne sul Settimanale Nuovo in occasione dei buoni propositi per l’anno nuovo: “Tra i migliori propositi c’è la salvaguardia della nostra salute. Bisogna prendersi cura di sè perché se la salute è perfetta allora si può fare qualsiasi cosa. L’unica volta che l’ho trascurata mi sono “meritato” quello che mi è capitato”.