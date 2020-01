Stasera in tv film – Vita di Pi: trama, premi e cast del film di oggi 2 gennaio

Vita di Pi, film del 2012, è la pellicola pluripremiata diretta da Ang Lee e basata sull’omonimo romanzo di Yann Martel: trama, premi e storia vera dal libro

Oggi, 2 gennaio, Rai 3 trasmette a partire dalle ore 21:20 il film tratto d a Vita di Pi, romanzo di Yann Martel. La pellicola mantiene stesso nome e stesso pathos trasmesso dalle pagine dell’autore, concedendosi qualche cambiamento dovuto alle esigenze di scena. Gli effetti speciali visivi e la fotografia sono spettacolari e hanno convinto tutte le giurie dei più prestigiosi premi cinematografici.

Un film coinvolgente, commovente e dal profondo significato.

Leggi anche –> Stasera in tv film – Il ragazzo di campagna: cast, trama e trailer del film

Vita di Pi, trama

Vita di Pi racconta la storia vera di Pi Patel, giovane cresciuto nello zoo di famiglia. La fantasia del ragazzo è fervida e anche la realtà che vive sembra mescolarsi a questa forza creativa. Per questo motivo è difficile capire quale sia nella narrazione il confine fra la verità e l’illusione e, in un certo senso, è proprio questo a mantenerne acceso l’equilibrio magico della storia.

Il padre di Pi, a causa di ristrettezze economiche, è costretto a trasferirsi in Canada per vendere le creature dello zoo. Nel viaggio in mare aperto, l’oceano giocherà un brutto scherzo all’imbarcazione, rovesciandola con una tempesta perfetta.

Pi si ritroverà in un improbabile faccia a faccia con la temuta tigre Richard Parker.

Nessuno dei due morirà per mano dell’altro, ma anzi la spinta alla sopravvivenza coinvolgerà entrambi in una sorta di connessione empatica. Anche il più primordiale istinto animale soccombe alla legge universale del rispetto dell’avversario e della vita nella sua forma più autentica. Così la tigre del Bengala Richard Parker e il ragazzo Pi Patel impareranno a conviversi nel profondo. Seguire l’evoluzione del Come questo possa accadere è la sfida che il film lancia allo spettatore.

Vita di Pi, premi vinti

Nel 2013 la pellicola che ha incassato circa 609.016.565 di dollari in tutto il mondo ha ricevuto moltissime nomination, alcune delle quali si sono tramutate in un vero e proprio premio di riconoscimento:

Premio Oscar per la Miglior regia (a Ang Lee), Migliore fotografia (a Claudio Miranda), Migliori effetti speciali (a Bill Westenhofer, Guillaume Rocheron, Erik-Jan De Boer e Donald R. Elliott) e Miglior colonna sonora (a Mychael Danna);

per la (a Ang Lee), (a Claudio Miranda), (a Bill Westenhofer, Guillaume Rocheron, Erik-Jan De Boer e Donald R. Elliott) e (a Mychael Danna); Golden Globe per la Migliore colonna sonora ;

per la ; Premio BAFTA per la Migliore fotografia e i Migliori effetti speciali;

per la e i Critics Choice Award per la Migliore fotografia e i Migliori effetti speciali.

Lo stesso libro di Yann Martel, da cui la storia è tratta, venne premiato nel 2002 con il premio letterario Booker Prize.

Vita di Pi, trailer del film

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI