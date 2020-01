Stasera in tv film – Il ragazzo di campagna: cast, trama e trailer del film

Con Renato Pozzetto, Il ragazzo di campagna, film completo stasera 2 gennaio su Rete 4, racconta la storia di Artemio che sceglie di trasferirsi in città

La commedia Il ragazzo di campagna inizierà stasera su Rete 4 ore 21:27, raccontando con l’ironia tipica di Renato Pozzetto la storia di un contadino che d’improvviso alla vita di campagna sceglie quella di città. La pellicola del 1984 è stata girata da Castellano e Pipolo (ossia la coppia di registi formata da Franco Castellano e Giuseppe Moccia).

Il ragazzo di campagna: trama e cast

Renato Pozzetto interpreta Artemio, un contadino di Borgo Tre Case, piccolo paese di campagna. Compiuti quarant’anni, l’uomo si rende conto di avere più alte aspettative rispetto alla vita semplice che conduce, così decide di trasferirsi in città. Raggiunta Milano si appoggia inizialmente al cugino, il quale lo accoglie per poi coinvolgerlo a sua insaputa in atti criminosi. Resosi conto di essere stato raggirato, Artemio riporta il maltolto ad Angela, vittima dello scippo da lui compiuto. La bella Angela, grata per il gesto, aiuterà Artemio a cercare lavoro e quella che sembra essere una semplice amicizia fra i due, pian piano si evolve in qualcosa di più. Nonostante gli sforzi del protagonista però, ogni lavoro trovato in città si rivela un ulteriore raggiro. Quando Angela poi rifiuterà la sua richiesta di matrimonio, Artemio deciderà di fare nuovamente una scelta drastica che porterà la storia ad un epilogo inaspettato.

Il ragazzo di campagna, cast completo:

Renato Pozzetto (Artemio)

Massimo Boldi (Severino Cicerchia)

Donna Osterbuhr (Angela)

Clara Colosimo (signora Giovanna)

Sandra Ambrosini (Maria Rosa)

Renato D’Amore (fabbro)

Franco Diogene (assicuratore)

Enzo Cannavale (non vedente)

Enzo De Toma (paziente dell’ospedale)

Enzo Garinei (direttore del residence)

Elio Veller (Margherita)

Guido Spadea (collega dell’assicuratore)

Massimo Serato (spacciatore di droga)

Pongo (dottore)

Dino Cassio (commissario di polizia)

Jimmy il Fenomeno (contadino)

Armando Celso (Elpidio)

Lucia Vasini (cassiera)

Daniela Piperno (nipote del cieco)

Il ragazzo di campagna, trailer del film

