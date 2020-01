Stasera in tv – All Together Now: giudici e ospiti della finale di oggi

Stasera in tv – All Together Now: giudici e ospiti della finale...

All Together Now Italia conclude la stagione oggi, 2 gennaio, con la sfida finale: tutti i giudici, i finalisti rimasti in gara e qualche anticipazione

Lo show musicale condotto da Michelle Hunziker e il presidente di giuria J-Ax giunge stasera alla finale. La seconda stagione ha mantenuto alta l’attenzione degli spettatori e, come chi ha vinto All Together Now Italia nella scorsa edizione sa bene, riuscire a vincere il premio di 50mila euro rimane un’ardua impresa. Non impossibile però, perché Gregorio Rega seppe mettere tutti i 100 giudici d’accordo (e anche buona parte del pubblico). A che ora inizia la finale?

Oggi i finalisti si sfideranno a colpi di voce su Canale 5 a partire dalle ore 21.20.

All Together Now, la scorsa puntata e cosa accadrà questa sera

L’ora della resa dei conti fra i protagonisti dello show musicale è stata fissata alle ore 21.20 su Canale 5. In duelli canori senza esclusione di colpi, i concorrenti si sono destreggiati lasciando ai giudici l’ardua sentenza. La rosa dei finalisti si è quindi definita grazie a voti giunti all’unanimità, ossia tramite il consenso di tutti i giudici del muro all’esibizione, oppure tramite scontri a due.

Carmine Cirillo ha colto in fallo Eugenio Amato, che non ha convinto del tutto la giuria. Il finalista Giovanni Saccà ha sconfitto nel canto Sevika Pagano e Nicola Gargaglia ha conquistato il suo posto in finale battendo Don Giuliano Gallone. La performance di Giuliana Danzè ha portato all’eliminazione di Armonium dallo show e Federico Martello, infine, ha sconfitto Gino Scannapieco.

All Together Now la finale, i sette concorrenti ancora in gara: Domenico Prezioso,

Sonia Mosca,

Lorishen Umali,

Rosetta Falzone,

Enrico Bernardo,

Arianna Cleri,

Matteo Mastracco,

Carmine Cirillo,

Giovanni Saccà,

Nicola Gargaglia,

Giuliana Danzè,

Gaia Di Fusco

Federico Martello.

Gli ospiti di oggi Gli ospiti che oggi contribuiranno a incoronare una nuova stessa emergente sono Anna Tatangelo, Iva Zanicchi e Cristiano Malgioglio. Alcuni rumors riportano che sarà presente anche Renato Zero, ma tali voci non sono state né smentite né confermate dalla rete. All Together Now, i giudici che hanno decretato i semifinalisti: Le Donatella,

Fernando Proce,

Mietta,

Simona Bencini,

Silvia Mezzanotte,

Cizco,

Alma Manera,

Ronnie Jones,

Marco Ligabue,

Alessia Fabiani,

Ginta,

Ben Dj,

Timothy Cavicchini,

Melita Toniolo,

Giancarlo Genise,

Surry,

Nathalie,

Space One,

Antonella Lo Coco,

Serena Menarini,

Miriam Della Guardia,

Leonardo Monteiro,

Ketty Passa,

Veronica Rega,

Davide Papasidero,

Valentina Parisse,

Samantha Fantauzzi,

Luca Valenti,

Marcella Ovani,

le Karma B,

Morena Marangi,

Chiara Canzian,

Elisa Scheffler,

Giorgio Vanni,

Senhit,

Chantal Sisto,

Lucya,

Sonia Addario,

Akira Manera,

Mariateresa Amato,

Bido Bè,

Barbara Bonanni,

Eleonora Bruno,

Luca Buttiglieri,

Alessandra Buzzi,

Brigida Cacciatore,

Susanna Caira,

Benedetta Caretta,

Claudia Casciaro,

Francesca Ceci,

Titti Cerrone,

Mariana Rodriguez,

Valeria Colombo,

Beatrice De Do,

Fabio2U,

Mirkaccio,

Claudio Di Cicco,

Sherrita Duran,

LaRomAntica,

Jonathan Heitch,

Susanna Gecchele,

Emma Gordon,

Valeria Iaquinto,

Marco Iecher,

Fabio Ingrosso,

Ylenia Iorio,

Elio Irace,

Veronica Kirchmajer,

Letizia Liberati,

Palla e Chiatta,

Irene Lo Cuoco,

Davide Locatelli,

Maruska Starr,

Marc Mari,

Marika Voice,

Forlenzo Massarone,

Manuel Meli,

Gigi Miseferi,

Davide Misiano,

Marcello Morini,

Giorgia Moschini,

Ylenia Oliviero,

Giulio Pangi,

Valeria Parlato,

Andrea Cardillo,

Carlo Piazza,

David Pironaci,

Ludovica Russo,

Sara Sartini,

Danila Satragno,

Serena Savasta Andrea Scarcella,

Valentina Shanti,

Melissa Sylla,

Sunymao,

Alessia Tavian,

Isotta Tomazzoni,

Marta Torre.