Sposi uccisi | il padre di lei ammazza la figlia ed il genero

Un uomo apre il fuoco contro due sposi uccisi con furia funesta: lui era il padre di lei. “L’ho visto spuntare fuori da un cespuglio e sparare”.

Desta impressione il caso di due sposi uccisi alla vigilia di Capodanno. Entrambe le vittime erano molto giovani e sono stati freddati dal padre di lei, che pare non avesse più rapporti diretti con la figlia. La ragazza si chiamava Lindita Musai ed aveva 25 anni. Il marito era invece il 29enne Veton Musai.

La tragedia ha avuto luogo a Melbourne, in Australia. L’assassino ha 55 anni e ha esploso i colpi di arma da fuoco nella mattinata del 31 dicembre. Un testimone avrebbe riferito di avere visto l’omicida nascosto in un cespuglio. All’improvviso ha compiuto un balzo per sorprendere i due sposi uccisi dopo aver premuto il grilletto.

Sposi uccisi, l’assassino ha tentato il suicidio subito dopo

Un cugino di Veton ha scritto su Facebook: “Oggi ho perso una persona a me cara. Mio cugino Veton è stato assassinato assieme alla sua meravigliosa moglie. Non resta altro da fare per tutti noi se non confidare in dio. Ma come può un padre uccidere la sua stessa figlia? Il diavolo è davvero in mezzo a noi”. La coppia si era sposata nell’estate del 2019. La povera Lindita è morta sul posto mentre Veton è deceduto in ospedale, in seguito ad un ricovero urgente. Anche il padre di lei è finito in ospedale, piantonato dalla polizia. Infatti subito dopo avere ammazzato la figlia ed il genero, ha rivolto l’arma utilizzata per questo duplice delitto contro di sé. E si è sparato. La polizia indaga e ha fatto sapere in merito a quanto accaduto di non ritenere che ci siano altre persone coinvolte. Il killer avrebbe agito da solo.