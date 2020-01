Simbolotto estrazione 2 gennaio 2020: combinazione in diretta

Prima estrazione dell’anno del Simbolotto, il gioco abbinato al Lotto di oggi 2 gennaio 2020: scopriamo insieme la combinazione in diretta.

Stasera prima estrazione dell’anno settimana per il Simbolotto, il gioco dove a ogni numero è abbinato un simbolo. Il gioco ha avuto molto successo grazie anche al fatto che è gratuito. Da oggi e per tutto il mese di gennaio, la ruota legata al gioco sarà quella di Bari. Per giocare, basta scegliere l’opzione Simbolotto e verranno attribuiti automaticamente 5 simboli. I simboli sono legati alla Smorfia Moderna e a quella Napoletana.

Simboli dell’estrazione odierna di giovedì 2 gennaio

Con il gioco, a ogni numero da 1 a 45 è abbinato un simbolo: questa combinazione viene assegnata dal sistema e per vincere bisogna realizzare 2, 3, 4 o 5 simboli esatti. Con una giocata da un euro, indovinando due numeri/simboli si ha il ‘rimborso’ della puntata, con il 3 si vincono 5 euro, con il 4 invece 50 euro, mentre centrando l’intera cinquina si vincono 5.000 euro. Ora davvero siamo pronti per scoprire anche oggi i cinque simboli della combinazione odierna.

Ecco la cinquina fortunata:

Ruota di Bari

In aggiornamento

I 5 simboli dell’ultima estrazione

Questi i cinque simboli dell’estrazione precedente:

17-SFORTUNA

31-ANGURIA

21-LUPO

18-CERINO

42-CAFFÈ

