Nunzia Borrelli, chi è la concorrente di Masterchef: età, lavoro, curiosità

Nunzia Borrelli è una dei concorrenti della 9° edizione di MasterChef Italia, il talent cooking show più famoso al mondo. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lei.

I giudici della nuova edizione di MasterChef Italia hanno selezionato i venti partecipanti del talent cooking show più famoso al mondo. In lizza per la vittoria finale c’è anche Nunzia Borrelli. Conosciamola più da vicino.

L’identikit di Nunzia Borrelli

Nunzia Borrelli (per tutti “Titti”) ha 45 anni, viene da Napoli e fa l’estetista da 25 anni. Nella vita come nel lavoro ama sperimentare con i colori, giocare con la creatività, stare a contatto con le persone… insomma, unire la maestria artigianale all’estro e alla fantasia. Non a caso ha anche una grande passione per la cucina, che le è stata trasmessa dalle donne della sua famiglia. Adora anche viaggiare con suo marito, e il suo sogno è proprio quello di unire queste sue “doti” girando per il mondo in cerca di nuovi stimoli e sapori.

Ciò premesso, Nunzia Borrelli è una fan di MasterChef e ha seguito quasi tutte le edizioni, cimentandosi a casa con le ricette proposte dagli ex concorrenti. “Mio marito – ha raccontato lei stessa – assaggiava i miei piatti e mi diceva: ‘Ma tu perché sei ancora qui?’. Io non ci credevo, ma se penso che ora sul grembiule c’è il mio nome piango di nuovo: ottenerlo è stata un’emozione pazzesca, un sogno divenuto realtà”. Per lei questo talent rappresenta un nuovo mondo pieno di opportunità che non vuole assolutamente lasciarsi scappare.

Ai fornelli Nunzia si sente molto forte sui ripieni: fosse per lei imbottirebbe qualsiasi ricetta. Ma è affezionata più di tutto al ragù napoletano, che le ricorda le domeniche in famiglia e i risvegli da bambina. Il pomodoro, infatti, non manca mai nella sua cucina. E uno chef di riferimento per lei è Antonino Cannavacciuolo.

Per il resto, Nunzia Borrelli si definisce una donna molto allegra e piena di entusiasmo, anche se piuttosto permalosa. Mentre cucina adora ascoltare la musica e, perché no, muovere qualche passo di danza: salsa e bachata la fanno impazzire. E’ e sarà sempre grata a suo marito e ai suoi figli, perché non hanno mai smesso di credere in lei. Nel tempo libero ama dilettarsi di decoupage, anche se non riesce a dedicare a questo hobby il tempo che vorrebbe.

