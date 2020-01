Tragedia a Caltanissetta: è morto a 25 anni lo sportivo Luca Barbieri, vittima di un incidente dopo un lancio con la sua tuta alare.

Luca Barbieri, 25enne di Parma, è rimasto vittima di un incidente mortale nel corso della sua ennesima impresa sportiva. La tragedia si è consumato oggi, giovedì 2 gennaio 2020, a Caltanissetta: il giovane professionista dello wingsuit si è lanciato con la sua tuta alare dal ponte San Giuliano, viadotto di contrada Spina chiuso da anni, intorno alle ore 11.30. Purtroppo, qualcosa è andato storto e il paracadute non si sarebbe aperto. Con lui c’era la fidanzata, di origini catanesi, che ha assistito impotente alla drammatica scena.

Sul caso stanno ora indagando i Carabinieri, giunti immediatamente sul posto insieme ai Vigili del Fuoco e ai sanitari del 118. Per lo sportivo però non c’è stato niente da fare: i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Le cause dell’incidente sono in corso di accertamento e si attendono aggiornamenti nelle prossime ore.

Luca Barbieri “tradito” dalla sua tuta alare

Il viadotto dal quale si è lanciato Luca Barbieri è alto 60 metri e si trova nei pressi del monte Santo Giuliano, a ridosso della Strada statale 640 Agrigento-Caltanissetta. Il giovane sportivo aveva scelto quel posto perché momentaneamente interdetto al traffico e in quanto non sicuro. Ironia della sorte, il 25enne che aveva all’attivo quasi 1.000 salti è stato tradito proprio dalla sua attrezzatura.

La drammatica notizia del decesso di Luca Barbieri ha sconvolto il mondo dello wingsuit e non solo. Non più di tre mesi fa il 25enne parmense aveva pubblicato un video di un suo volo in Arabia Saudita: una delle tante sue “imprese” che amava condividere e commentare sui social network, dove era molto attivo e dove ora si leggono tantissimi messaggi di affetto e cordoglio per la sua improvvisa e assurda scomparsa.

