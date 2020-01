Conosciamo meglio la storia di Matteo Mastracco: tutte le curiosità sulla carriera e vita privata del finalista di All Together Now

Matteo Mastracco, 33 anni, è originario di Alatri. Fin da bambino si appassiona al mondo della musica del canto. All’età di 14 anni partecipa al “Festival degli sconosciuti” di Teddy Reno, che ha lanciato in passato diversi artisti tra i quali Rita Pavone, Claudio Baglioni, Mal e Ivan Cattaneo. Dal 2004 al 2011 partecipa ai provini televisivi (Canale 5, Sky) di “Amici di Maria De Filippi”. Poi arriva Sanremo social, Tour Music Fest e The voice Of Italy riuscendo a piazzarsi nelle prime posizioni. Nel 2015 è alle selezioni per Castrocaro, come duo musicale (DUEMME) con la sorella Marta Mastracco, insegnante di canto, arrivando alla semifinale andata in onda su Rai 1 durante il programma “Obiettivo Castrocaro”. Nel 2018 è finalista di Area Sanremo, ora la finalissima della seconda edizione di All Together Now.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Chi è Matteo Mastracco: vita privata

Matteo possiede un account Instagram di circa 13mila follower. Inoltre, su Youtube è possibile assistere alle sue esibizioni.