Caso Mark Caltagirone, Caterina Balivo: “Pamela era molto presa” – VIDEO

Nell’ultima puntata di ‘Vieni da Me’ Caterina Balivo ha svelato alcuni retroscena su un colloquio privato avuto con Pamela Prati su Mark Caltagirone.

Lo scorso anno il caso Mark Caltagirone è stato un tormentone mediatico. Pamela Prati, infatti, aveva dichiarato in televisione di aver conosciuto un uomo perfetto, con il quale aveva adottato due bambini e presto si sarebbe sposata. Dell’uomo, però, non c’è mai stata traccia e dopo un lungo periodo di accuse, si è scoperto che il matrimonio non sarebbe mai stato celebrato e che l’uomo non era mai esistito. Pamela ha dichiarato di essere stata truffata, ma così hanno fatto anche le sue ex agenti.

In attesa di capire chi tra loro abbia mentito, Caterina Balivo ha raccontato un retroscena riguardante l’intervista che Pamela Prati le ha concesso a gennaio 2019: “Io ho parlato per trenta minuti in camerino con Pamela. Mi ha parlato dei suoi figli con le lacrime agli occhi”. La conduttrice campana sembra credere all’innocenza di Pamela Prati. Anche Roberto D’Agostino, direttore del giornale che prima degli altri ha pubblicato i propri sospetti sul matrimonio, si è detto convinto che ci sia stata una truffa.

