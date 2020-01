Luciano Di Marco, chi è il concorrente di Masterchef: età, lavoro, curiosità

Luciano Di Marco è uno dei concorrenti della 9° edizione di MasterChef Italia, il talent cooking show più famoso al mondo. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lui.

L’identikit di Luciano Di Marco

Luciano Di Marco ha 52 anni, viene da Palermo e nella vita fa il geometra. Ha iniziato a cucinare di recente, ma l’input gli è arrivato quando era solo un bambino: a casa della nonna i suoi zii cucinavano sempre per tutti e lui amava osservarli. Da lì nasce la sua passione per la cucina come momento di condivisione e aggregazione. Molti anni dopo ha iniziato a cucinare per se stesso e a sperimentare nuovi ingredienti e ricette. I suoi “piatti forti” sono però decisamente tradizionali: pasta alla carbonara e cotoletta alla palermitana. Lo chef a cui si ispira, invece, è Ciccio Sultano.

Da quando è sposato (e sono 25 anni) Luciano ha fatto della cucina l’ambiente principale della casa in cui vive con sua moglie e le loro due figlie: un luogo solare, allegro e accogliente. Proprio come lui, che non nasconde di essere anche una persona molto emotiva: “A 52 anni so ancora piangere quando mi emoziono – ha detto -. Come quando ho guadagnato il grembiule: è difficile descrivere a parole quello che ho provato in quel momento, ho urlato e pianto di gioia senza filtri”.

Partecipando a MasterChef Luciano si prefigge di capire se la sua vita dovrà proseguire in ambito culinario o se continuerà a fare il geometra libero professionista: un lavoro che ama ma dal quale non riceve quell’adrenalina e quel divertimento che invece prova quando si mette ai fornelli. Per il resto, l’aspirante MasterChef si diletta ad andare a pesca e ad ascoltare le canzoni di Renato Zero.

