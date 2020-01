Conosciamo meglio la storia di Giuliana Danzè: ecco tutte le curiosità sulla carriera e vita privata della finalista di All Together Now

Giuliana Danzé, 19 anni, è originaria di Benevento. Si appassiona al mondo della musica e del canto da piccolissima partecipando anche al programma Rai “Ti lascio una canzone”. Poi si esibisce come ospite a Sanremo e di realizzare un breve tour in America. Registra insieme a due amiche un album di inediti, che però non è mai uscito. Partecipa anche a The Voice 2018, ora per lei c’è la finalissima della seconda edizione di All Together Now. Inoltre, in passato ha partecipato anche all’edizione francese di The Voice riscuotendo tanto successo dopo l’esibizioni di Don’t rain on my parade di Barbra Streisand. Ai microfoni di Guida Tv di LeFigaro la stessa Giuliana ha svelato: “La Francia è un paese che mi ha sempre attratto, amo Parigi e sin dai tempi della scuola sono sempre stata affascinata dalla storia di questo paese. Amo la lingua francese e voglio perfezionarmi. Ho contattato la produzione registrando un’audizione via web e ha funzionato”.

Chi è Giuliana Danzè: vita privata

Giuliana possiede un account Instagram circa 2500 follower. Su Youtube è possibile assistere alle sue esibizioni.