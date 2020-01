Bruttissima disavventura per Giulia De Lellis coi ladri. La bella influencer parla di quello che le è successo proprio a Natale.

Sono state delle festività da dimenticare per Giulia De Lellis, a causa dei ladri. La giovane influencer romana ha subito la sgradita visita di alcuni topi di appartamento che hanno saccheggiato casa sua, portandole via di tutto.

LEGGI ANCHE –> Andrea Iannone doping, Giulia De Lellis lo difende – VIDEO

Il fatto sarebbe avvenuto proprio il 25 dicembre, con la cosa che la stessa fidanzata di Andrea Iannone ha però svelato soltanto adesso. Giulia De Lellis parla della visita dei ladri in una storia su Instagram. “È successo per l’ennesima volta, ma almeno voi tutti avrete passato sicuramente delle feste migliori delle mie”, dice la 23enne star di Instagram, che il prossimo 15 gennaio compirà gli anni. “Scusate se sono stata assente più del dovuto dai social ma è proprio a causa di questo”, dice ancora la bella Giulia. “Ci sono rimasta molto male, a questo giro me l’hanno fatta veramente grossa. Mi hanno fatto veramente male. Ed ora, volente o nolente, sarò costretta a cambiare il mio modo di comunicare con voi, per tutelarmi. Per forza di cose eviterò di condividere dove mi trovo, di raccontarvi che mi sposto da una parte all’altra”.

LEGGI ANCHE –> Mollie Fitzgerald | ha ucciso la madre | aveva recitato in Capitan America

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Giulia De Lellis ladri: “Che meschino chi ha fatto questo”

La bella De Lellis fornisce anche un consiglio ai suoi numerosi followers. “Evitate di dire che siete lontani da casa. Sennò aiuterete questi infami e gli direte che le vostre abitazioni saranno del tutte prive di difese. Vedrete da parte mia un po’ meno, anche se involontariamente qualcosa si vedrà. Dovrò stare un attimino più attenta, visto che sono stata veramente fregata pesantemente. Sono stata davvero di m***a”. Il furto ha avuto luogo nell’abitazione di Lugano dove convive proprio con Iannone. “Sono rimasta in mutande a Capodanno, almeno sono riuscita a truccarmi in maniera accettabile. Avevo pure una valigia piena di scarpe”. Chiusura con un pò di insulti verso chi ha commesso ciò. “Che depresso dimenticato dalla vita e senza amore”.

LEGGI ANCHE –> Belen Giulia De Lellis | frecciate social |”Se parlo rovino famiglie”