Conosciamo meglio la storia di Giovanni Saccà: ecco tutte le curiosità sulla carriera e vita privata del finalista di All Together Now

Giovanni Saccà, 24 anni, è originario di Sant’Alessio siculo in provincia di Messina. Ha studiato canto lirico al conservatorio di Reggio Calabria e canto moderno in un’accademia siciliana. Come ha svelato in passato in un’intervista ha unito i due mondi: “Mi piace unire musica classica e musica moderna, è una cosa difficile, strana e a volte sembra impossibile, ma per me è puro divertimento”. Ha partecipato nel 2016 al Festival NY Canta, festival della canzone italiana di New York organizzato dall’Associazione Culturale Italiana di New York: nel video in rete si esibisce con la canzone “Senza te”. Poi è protagonista in The Voice 2018, ora la finalissima alla seconda edizione di All Together Now.

Chi è Giovanni Saccà: vita privata

Giovanni possiede un account Instagram dove vanta circa 2mila follower. Su Youtube è possibile vedere le sue esibizioni canore.