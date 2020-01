Giada Meloni, chi è la concorrente di Masterchef: età, vita privata, curiosità

Giada Meloni è uno dei concorrenti della 9° edizione di MasterChef Italia, il talent cooking show più famoso al mondo. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lei.

I giudici della nuova edizione di MasterChef Italia hanno selezionato i venti partecipanti del talent cooking show più famoso al mondo. In lizza per la vittoria finale c’è anche Giada Meloni. Conosciamola più da vicino.

Leggi anche –> Stasera in tv, Masterchef: anticipazioni e ospiti del 2 gennaio

Leggi anche –> Masterchef Italia 9: giudici, concorrenti, anticipazioni della nuova edizione

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

L’identikit di Giada Meloni

Giada Meloni ha 27 anni, viene da Cornaredo (Milano) e nella vita si occupa di comunicazione. La sua passione per la cucina è nata all’interno della sua famiglia: la nonna l’ha sempre tenuta con sé mentre preparava gli gnocchi, le conserve di pomodoro e altre prelibatezze, e guardarla l’ha influenzato tantissimo. I suoi piatti sono all’insegna dei sapori forti e autentici, un po’ come la sua personalità. Idealmente si ispira a Davide Oldani, che è nato, cresciuto e tuttora vive nel suo paese: la sua “cucina pop” stellata mi piace molto. Non a caso Giada ha fatto subito colpo sui giudici di Masterchef.

Grazie alla sua formazione umanistica Giada ha acquisito gli strumenti per analizzare ciò che ho attorno e ha imparato a riconoscere e capire i suoi punti deboli, in cucina come nella vita. In questo senso MasterChef per lei rappresenta una sfida: vuole testare la sua capacità di rispondere a nuovi stimoli e di sopportare un determinato livello di stress, uscendo dalla sua comfort zone e mantenendo sempre il sangue freddo. Il sogno nel cassetto? Unire le sue due grandi passioni – quella culinaria e quella umanistica e artistica in generale – aprendo un ristorante con libreria. La sua famiglia – la mamma, il papà, il fratello e il suo fidanzato – non hanno mai smesso di credere in lei. Anche per questo ce la metterà tutta per vincere.

EDS