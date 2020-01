Francesca Moi, chi è la concorrente di Masterchef: età, lavoro, curiosità

Francesca Moi è una dei concorrenti della 9° edizione di MasterChef Italia, il talent cooking show più famoso al mondo. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lei.

I giudici della nuova edizione di MasterChef Italia hanno selezionato i venti partecipanti del talent cooking show più famoso al mondo. In lizza per la vittoria finale c’è anche Francesca Moi. Conosciamola più da vicino.

L’identikit di Francesca Moi

Francesca Moi ha 29 anni, viene da Pisa e nella vita lavora in una pasticceria. La sua passione per la cucina è nata quando era ancora una bambina e la sua mamma faceva assistere lei e sua sorella gemella alle preparazioni del pranzo e della cena (per poi fargli lavare i piatti). E’ stato l’inizio di un amore che è cresciuto fino a diventare quasi un’ossessione. Pur lavorando in pasticceria, Francesca in cucina preferisce il salato, anche se ultimamente si sta avvicinando ai lievitati: custodisce il suo lievito madre e lo cura come un figlio da un anno e mezzo.

A consigliarle di iscriversi a MasterChef è stato un follower del suo piccolo blog di cucina, dove ogni giorno pubblica e commenta le sue creazioni. Il suo piatto forte è la guancia di manzo brasata generalmente accompagnata da polenta morbida e purè. Quando dopo tutta la fatica delle selezioni ha guadagnato il grembiule, Francesca ha provato un misto tra incredulità e felicità: per lei questo talent rappresenta non solo un motivo di crescita professionale, ma anche un’occasione per maturare personalmente e superare la sua insicurezza per esprimere al meglio tutto quello che ha dentro. Il suo grande sogno è aprire un piccolo agriturismo con 30 coperti gestito da lei insieme al suo ragazzo nelle colline toscane, circondato da alberi da frutto e con tanti animali e piante.

Per il resto, Francesca Moi si definisce una ragazza paziente anche se un po’ ingenua: il suo peggior difetto è la tendenza a fidarsi troppo facilmente degli altri. Mentre cucina ama ascoltare la musica, in particolare il rap italiano e la soul. Le piace molto anche curare il mio orto e fare escursioni nei boschi con i suoi cani. In bocca al lupo!

