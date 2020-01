Conosciamo meglio la storia di Enrico Bernardo: tutte le curiosità sulla carriera e vita privata del finalista di All Together Now

Enrico Bernardo, 46 anni, originario di Nola, in provincia di Napoli, è diplomato al Conservatorio di Salerno in canto jazz. Inoltre, possiede uno studio di registrazione e una scuola di musica dove insegna. Insieme alla moglie ha un coro gospel e una band con cui fanno serate in giro proponendo soprattutto jazz, soul, classici napoletani, swing, musica italiana. Suona la chitarra semi-acustica jazz, il pianoforte, tanti altri strumenti, è un musicista a tutto tondo. Grande estimatore di Michael Bolton, è stata proprio la madre a trasmettergli la passione per la musica visto che lei suonava la fisarmonica, cantava e faceva fare lezioni di piano ai figli. Inizia a cantare a 18 anni, prendendo lezioni da da un maestro di canto lirico con lo studio di operette e pezzi impostati. Ha partecipazione all’edizione di The Voice 4, mentre nelle ultime settimane ha conquistato la finale mettendo in luce anche alla seconda edizione di All Together Now.

Chi è Enrico Bernardo: vita privata

Nella sua vita privata ha gioca a calcio e si è avvicinato al mondo del body building, frequentando tutti i giorni la palestra. Possiede un account Instagram, dove vanta circa 900 follower.