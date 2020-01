Conosciamo meglio la storia di Domenico Prezioso: tutte le curiosità sulla carriera e vita privata del finalista di All Together Now

Domenico Prezioso, 67 anni, è stato il primo concorrente a conquistarsi un posto in finale della seconda edizione di All together now. Fin da giovanissimo si è messo in mostra negli ambienti siciliani con migliaia di live show con il gruppo musicale “I Flash”. Ha stupito tutti per la sua simpatia, per il suo look e la sua energia coinvolgente. Con la sua performance di Hold on I’m coming” di Sam and Dave ha collezionato 100 punti volando direttamente in finalissima. Ha conquistato soprattutto Malgioglio che gli ha svelato di avergli riscaldato il sangue, mentre J-Ax ha scherzato con Iva Zanicchi al termine della sua esibizione. Su Youtube è possibile assistere alle sue esibizioni attraverso il suo canale ufficiale Domenico Prezioso.

Chi è Domenico Prezioso: vita privata

Della sua vita privata si sa che ha lasciato sua moglie circa dieci anni fa, come aveva svelato in una puntata di All Together Now. Ha una pagina Facebook dove interagisce con i propri fans pubblicando le sue esibizioni e numerose foto in compagnia di artisti e amici.