Milenys De Las Mercedes, chi è la nuova concorrente di Master Chef. D’origini cubane, Milenys si è innamorata della cucina italiana e spera di poter diventare cuoca a tempo pieno.

Milenys De Las Mercedes Gordillo Sanchez, 49 anni, è la donna d’origini cubane che vive da 18 anni a Camerino, in provincia di Macerata. Ecco che cosa Milenys ha raccontato della sua vita e del suo percorso culinario, che l’ha portata da Cuba a Master Chef Italia.

Milenys De Las Mercedes Gordillo Sanchez: biografia

Milenys, 49 anni, è nata a Cuba ma da 18 anni vive a Camerino, in provincia di Macerata, che ormai descrive come casa sua. Ha conosciuto il marito in aeroporto a Cuba, e l’ha seguito fino a qui. Ha imparato a cucinare in Italia, e si dice innamorata del paese in cui vive. L’amore per la cucina non c’è sempre stato, anzi: Milenys racconta che i primi due anni in Italia sono stati difficili, perché la cucina italiana è molto diversa da quella cubana, che non è per niente fantasiosa o variegata, e lei non riusciva ad abituarsi ai sapori italiani. Ha imparato a cucinare grazie ai consigli delle amiche italiane, e dei clienti del negozio di ferramenta del marito, dove lavora. Il suo piatto preferito sono i cappelletti, e racconta: “Ricordo l’euforia dei primi anni, durante il periodo natalizio, nella preparazione dei cappelletti: mi emoziona tantissimo osservare queste donne realizzare la pasta fresca e ho imparato a tirarla dalla suocera di una mia amica cubana. Ormai li faccio a occhi chiusi!”. Ma Milenys conserva l’amore per la sua terra nativa, e sopratutto per la cucina cubana, che mescola a quella italiana. Entrare a Master Chef non è stato facile, e prima di essere ammessa nelle cucine de programma Milenys ha affrontato le selezioni per nove anni. Adesso il suo sogno è quello di trasformare la sua più grande passione in un lavoro a tempo pieno.

