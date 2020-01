Asteroide oggi sfiora la Terra | dimensioni e distanza minima

Un asteroide oggi passerà ad una distanza relativamente minuscola dal nostro pianeta. Lo ha fatto sapere la Nasa, comunicando alcuni dati in merito.

Nella giornata di giovedì 2 gennaio 2020 un asteroide oggi sfiora la Terra. Infatti il nostro pianeta vede il passaggio di un grosso sasso proveniente dalle profondità dello spazio siderale. Il momento di massimo avvicinamento è atteso per le ore 15:00 ora italiana. Lo ha fatto sapere la Nasa attraverso i suoi canali web ufficiali.

L’Agenzia Spaziale Americana non manca di indicare anche altri dati, come ad esempio la velocità dell’asteroide oggi atteso ad un tiro di schioppo dal nostro pianeta, tenendo in considerazione quelle che sono le unità di misura su scala cosmica. Il grosso macigno siderale è chiamato 2019 AE3 e transiterà all’incirca a 1,6 milioni di chilometri da quella che è casa nostra nello spazio. Il percorso di AE3 sarà tracciabile tramite il sito web theskylive.com. Si tratta di un portale dedicato proprio al transito di oggetti extraterrestri in prossimità della Terra.

Asteroide oggi, diversi gli incontri da vicino negli ultimi tempi

Ad ogni modo quello dell’asteroide in questione rappresenta solo l’ultimo di una serie di incontri ravvicinati con oggetti che arrivano dalle profondità dello spazio. Anche lo scorso 26 dicembre ci fu un ‘meeting’ improvviso con un altro frammento di roccia vagante. In quella circostanza era stato l’asteroide CH59, grande 620 metri, ad intercettare da relativamente vicino l’orbita terrestre. Tale sasso spaziale viaggia ad una velocità di 44mila chilometri percorsi ogni ora. Ha mancato la terra di 7,2 milioni di chilometri, con avvicinamento massimo avvenuto quando in Italia erano le ore 09:00. Mentre a fine ottobre era toccato al conglomerato di roccia con il nome di classificazione 162082 (1998 HL1) avvicinarsi più del dovuto alla Terra.

Viaggiava a 40.500 chilometri all’ora e si era spinto ad appena 16 volte la distanza che intercorre tra il globo e la Luna. Vale a dire 6,21 milioni di chilometri complessivi. Per dare una idea di quanto vicino siano le misure stimate in tutti questi casi, basti pensare che il nostro pianeta dista dal sole 150 milioni di chilometri in media. Gli asteroidi sono essenzialmente residui di dischi protoplanetari dai quali nascono stelle e pianeti. Ovvero materiale che non riesce a fondersi nei processi di formazione di grossi corpi celesti e che quindi finisce con il vagare nello spazio, attratto dalla forza di gravità proprio di grossi corpi.

Di cosa sono fatti

Sono composti in prevalenza da roccia, con la presenza di diversi altri minerali. Nei casi in cui gli asteroidi siano invece composti prevalentemente da ghiaccio, si parla di comete. E questo fa si che si formi anche la caratteristica ‘coda’, composta da materiale che si consuma per le alte velocità e per la temperatura crescente mano a mano che una cometa si avvicina al sole. Si ritiene che in passato ci siano stati numerosi impatti di asteroidi con il nostro pianeta e con la Luna. Impatti dei quali restano ben visibili le tracce.