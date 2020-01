Arianna Cleri, chi è: età, carriera e vita privata | All Together Now

Arianna Cleri, chi è: età, carriera e vita privata | All Together...

Conosciamo meglio la storia di Arianna Cleri: tutte le curiosità sulla carriera e vita privata della finalista di All Together Now

Arianna Cleri nasce il 20 ottobre 1996. Vive a Fermignano in provincia di Pesaro/Urbino. Cresce ascoltando Janis Joplin e fa il suo debutto sul piccolo schermo nel 2011 vincendo la terza ed ultima edizione del talent show di Canale 5, Io Canto. Conquista tutti con interpretazioni come Io vivrò di Lucio Battisti, Ci vorrebbe il mare di Marco Masini, Quando finisce un amore di Riccardo Cocciante, Avrai di Claudio Baglioni e Sei Bellissima di Loredana Berté. Dopo la vittoria la Fondazione Q decide di produrne il disco d’esordio e così nel 2012 esce per RTI, Fondazione Q e con distribuzione Artist First, Fino a farmi male. Ma il disco non riscuote grande successo. Successivamente collabora con grandi autori come Saverio Grandi, Luca Chiaravalli, Cesare Chiodo, Bungaro, Miki Porru, Red Canzian e anche la figlia Chiara. Nel gennaio del 2017 arriva un nuovo progetto discografico insieme al produttore Polar, un singolo in inglese, Deep down. Ora la conquista della finale della seconda edizione di All Together Now.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Chi è Arianna Cleri: vita privata

Prima dell’esibizione ad All Together Now la stessa Arianna ha svelato: “Dall’età di 7 anni circa ho balbettato molto. Era proprio un limite, la musica era una via di fuga perché quando canti non balbetti perché ti appoggi su un tempo quindi era bello”. Possiede un account Instagram, dove vanta circa 3100 follower.