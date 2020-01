Annamaria Magi, chi è la mamma e casalinga pugliese nuova concorrente di Master Chef. Ecco cosa ha raccontato la donna di se stessa e della sua cucina.

Annamaria Magi, 55 anni, ha dedicato tutta la vita a crescere i tre figli. Adesso adulti, i suoi ragazzi l’hanno iscritta a Master Chef a sua insaputa. I suoi piatti sono veloci e semplici, ma deliziosi, legati alle tradizioni pugliesi. Ecco cosa ha raccontato Annamaria della sua vita.

Potrebbe interessarti anche –> Stasera in tv, Masterchef: anticipazioni e ospiti del 2 gennaio

Annamaria Magi: biografia e vita privata

Annamaria Magi, 55 anni, vive a Lecce con il marito e tre figli. Ha dedicato la sua vita alla cura della famiglia, potendosi permettere di non lavorare grazie al rendimento dell’azienda di proprietà del marito. Dice di essersi sempre sentita una donna privilegiata rispetto a molte altre, sempre appagata e accontentata dal marito. Tuttavia, racconta, essere stata mamma e moglie a tempo pieno non è stato sempre facile. Descrive se stessa come una donna dolce e simpatica, nonostante l’aspetto che potrebbe apparire austero. Sono stati i suoi tre figli a iscriverla a Master Chef, fotografando i suoi piatti di nascosto. Annamaria racconta: “Quando ho ricevuto la chiamata ho risposto anche male: non immaginavo minimamente quello che mi aspettava! Questo programma per me rappresenta la possibilità di poter fare qualcosa solo ed esclusivamente per me. Quando ho guadagnato il grembiule ero talmente confusa ed emozionata che non riuscivo a capire dove fossi: “Ma cosa sto facendo? Sono davvero io?” pensavo tra me e me. Questo incredibile traguardo mi ha fatto credere di nuovo in me. Sono orgogliosa di me stessa: a 55 anni sono ancora in grado di raggiungere degli obiettivi”.

La cucina di Annamaria Magi

Annamaria dice di essere molto legata alle tradizioni anche in cucina, sopratutto grazie all’influenza della mamma e della nonna. Ha iniziato a cucinare con loro quando era solo una ragazza, impastando focacce e taralli, e non ha mai smesso. Adesso la cucina è la sua passione più grande. Mentre cucina, racconta, ama cantare e ballare. Non ha mai seguito ricette di nessun tipo: i suoi piatti sono veloci e semplici, ma sempre deliziosi.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!