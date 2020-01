Andrea De Giorgi, chi è il giovanissimo concorrente di MasterChef. D’origini pugliesi, adesso Andrea vive a Milano dove lavora in una gelateria. Ecco quali sono i suoi progetti per il futuro.

Andrea De Giorgi, 23 anni, è uno dei nuovi concorrenti di Master Chef. Originario di Lecce, adesso Andrea vive a Milano e spera di poter riaprire il ristorante di famiglia, chiuso anni fa dopo la morte del padre e del nonno. Ecco cosa sappiamo della biografia e degli obbiettivi del ragazzo.

Potrebbe interessarti anche –> Stasera in tv, Masterchef: anticipazioni e ospiti del 2 gennaio

Andrea De Giorgi: biografia e desideri per il futuro

Andrea, oggi 23enne, è nato a Lecce, ma oggi vive e lavora a Milano, in gelateria. Il ragazzo racconta di essere cresciuto nel ristorante di famiglia, dove il nonno lavorava come chef e il papà di Andrea era pizzaiolo. Il suo grande amore per la cucina è nato proprio dentro il ristorante del nonno, che adesso non esiste più: il locale ha chiuso dopo la morte del padre (avvenuta quando Andrea aveva solo 8 anni) e del nonno di Andrea, e non ha mai riaperto. Ma la passione per la cucina è rimasta, e il ragazzo spera di poter riaprire i battenti a Lecce, o magari di trasferire la cucina familiare a Milano. Da quando vive a Milano si esercita tutti i giorni, per migliorare sempre di più. Racconta: “Mia madre e la mia ragazza un giorno mi hanno detto: o ti scrivi tu, o ti iscriviamo noi. Così adesso sono qui a Master Chef e non mi sembra vero!“. Andrea è fidanzato da quasi un anno con Giulia, una ragazza di Torino.

Andrea De Giorgi, i progetti per il futuro dopo MasterChef

Non avendo avuto la possibilità di frequentare scuole di cucina di prestigio, Andrea spera che MasterChef sappia riconoscere il suo talento e aiutarlo a dare una svolta alla sua vita: vorrebbe infatti abbandonare la gelateria in cui lavora a Milano per potersi dedicare a tempo pieno alla cucina, magari portando a Milano il vecchio ristorante del nonno.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!