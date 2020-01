Chi è Stefano Bollani: età, carriera e vita privata del compositore italiano

Conosciamo meglio la storia di Stefano Bollani: ecco tutte le curiosità sulla carriera e vita privata del pianista e compositore italiano

Stefano Bollani nasce a Milano il 5 dicembre 1972. Cresce a Firenze, dove studia pianoforte fin dall’età di sei anni. Dopo pochi anni inizia a esibirsi in modo professionale studiando con Luca Flores, Mauro Grossi e Franco D’Andrea. Nel 1993 si diploma al Conservatorio Luigi Cherubini sotto la guida del maestro napoletano Antonio Caggiula (allievo di Paolo Denza). Dopo una breve esperienza come turnista nel moondo del pop con Raf e Jovanotti e la militanza nel gruppo pp-rock La Forma, che comprendeva anche Irene Grandi e Marco Parente, a partire dalla metà degli anni Novanta si afferma in ambito jazz. Poi l’incontro fondamentale è quello con Enrico Rava e, al suo fianco partecipa a centinaia di concerti in tutto il mondo. Incide più di quindici dischi a partire da Certi angoli segreti (1998), Rava Plays Rava e Shades of Chet (1999). Suona regolarmente con alcuni dei più importanti jazzisti italiani: Paolo Fresu, Roberto Gatto ed Enzo Pietropaoli.

Nel 1998 incide il suo primo album, Gnòsi delle fànfole, su testi di Fosco Maraini. Nello stesso anno partecipa a TenderLee for Chet – la prima delle sue numerose esperienze discografiche con il sassofonista statunitense Lee Konitz: si aggiudica il premio della rivista Musica Jazz come miglior nuovo talento. Poi pubblica due dischi: Mambo italiano e L’orchestra del Titanic. Insieme ai Solisti dell’Orchestra della Toscana, prende inoltre parte a Passatori, album del fisarmonicista francese Richard Galliano.

Ha collaborato con artisti del calibro di Gato Barbieri, Chick Corea, Bill Frisell, Sol Gabetta, Richard Galliano, Gabriele Mirabassi, Egberto Gismonti, Lee Konitz, Bobby McFerrin, Pat Metheny, Caetano Veloso, Phil Woods, Hector Zazou. Ha fatto le sue esibizioni con orchestre sinfoniche (Filarmonica della Scala, Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma, Gewandhaus di Lipsia, Concertgebouw di Amsterdam, Orchestre de Paris, Toronto Symphony Orchestra tra le altre) e con direttori come Riccardo Chailly, Daniel Harding, Kristjan Järvi, Zubin Mehta, Gianandrea Noseda e Antonio Pappano.

Chi è Stefano Bollani: vita privata

Stefano Bollani ha sposato la cantante Petra Magoni, attualmente la ex moglie da cui ha avuto due figli di nome Frida e Leone. Poi ha avuto una relazione con l’attrice Valentina Cenni, di dieci anni più giovani di lui.