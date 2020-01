Appuntamento questa sera, 1° gennaio 2020, in prima serata su RaiTre con “Angry Birds – il film”: ecco la trama e il cast della pellicola

Appuntamento questa sera, primo gennaio 2020, in prima serata su Raitre con Angry Birds – il film. Sull’Isola degli Uccelli vivono volatili incapaci di volare. Red vive da solo come eremita ed ha la tendenza di avere attacchi di panico. La sua mansione è quella di accudire i pulcini appena nati facendoli ridere. Successivamente finisce anche in tribunale per aver lanciato in faccia una torta al suo ultimo cliente. Il giudice Beccazampa lo condanna ad un corso di controllo della rabbia. Proprio qui incontra l’insegnante Matilda, che in passato era proprio come lui. A questo corso partecipano diversi uccelli, come Chuck, uccello giallo che ha causato problemi con un uccello-poliziotto; Bomb, un gentile uccello nero che tende a esplodere tutte le volte che si sorprende o si sconvolge; infine, Terence, un enorme uccello rosso che si esprime solo attraverso ringhi.

Stasera in tv, Angry Birds – Il film: le curiosità

Basato sull’omonima serie di videogiochi, il film Angry Birds è scritto da Jon Vitti e prodotto da Rovio Entertainment e Sony Pictures Imageworks. Del cast vocale originale del film Jason Sudeikis, Josh Gad, Danny McBride, Maya Rudolph, Kate McKinnon, Bill Hader e Peter Dinklage, mentre in quello italiano ci sono le voci di Maccio Capatonda, Alessandro Cattelan, Francesco Pannofino, Chiara Francini, Domitilla D’Amico, Massimo Bitossi e Alessandro Rossi.