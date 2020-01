Stasera in tv – Roberto Bolle, danza con me: anticipazioni ed ospiti...

Appuntamento da non perdere questa sera, primo gennaio 2020, in prima serata su RaiUno con Roberto Bolle, danza con me: ecco le anticipazioni ed ospiti

Il primo gennaio 2020 si aprirà con l’appuntamento di Roberto Bolle danza con me, dopo tre anni consecutivi. Appuntamento da non perdere questa sera in prima serata su Rai1 con tanti successi negli scorsi aggiudicandosi nel 2018 il prestigioso premio internazionale del Rose D’Or come miglior programma di entertainment a livello europeo. Roberto Bolle è il protagonista, ma anche ideatore e direttore artistico del format. I due conduttori, che racconteranno la serata, saranno Giampaolo Morelli e Geppi Cucciari. Inoltre, ci sarà il trio che ha emozionato quest’estate all’Arena Flegrea di Napoli durante OnDance, la grande festa annuale della danza di Bolle, formato dall’Étoile con Andrea Bocelli e Stefano Bollani. Accanto a Roberto, a interpretare uno dei grandi successi del tenore toscano accompagnato dal pianoforte di Bollani, Nicoletta Manni, Prima Ballerina della Scala di Milano.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Stasera in tv – Roberto Bolle, danza con me: ospiti

Roberto Bolle emozionerà il pubblico danzando sulle note del Premio Oscar Dario Marianelli, autore della colonna sonora di Pinocchio. Poi ci sarà Virginia Raffaele, sempre sorprendente a fianco dell’Étoile, e il duo Luca e Paolo, in nuovi vesti. Per la prima volta, invece, portano il loro straordinario contributo al programma Alberto Angela e, con un omaggio indimenticabile all’umanità di Charlie Chaplin, Luca Zingaretti.

La musica è sempre al centro della serata con ospiti come artisti Nina Zilli, che ricorderà gli anni Sessanta in tv e in danza e Marracash che, insieme con Cosmo, farà danzare non solo Bolle, ma i giovani ballerini dell’Accademia Teatro alla Scala. Appuntamento da non perdere questa sera, 1° gennaio 2020, a partire dalle 21:25 su RaiUno.