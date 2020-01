Stasera in tv – Concerto di Capodanno, le anticipazioni del primo gennaio

Appuntamento da non perdere oggi, primo gennaio 2020, con il classico Concerto di Capodanno: ecco le anticipazioni di oggi

Appuntamento oggi, primo gennaio 2020, con il classico Concerto di Capodanno proposto da Rai Cultura che andrà in onda diretta-differita su Rai2 a partire dalle 13.30 e in replica alle 21:15 su Rai5. Diretto dal maestro lituano Andris Nelsons alla direzione del Concerto di Capodanno dei Wiener Philharmoniker dal Musikverein di Vienna il “Neujahrkonzert” 2020 sarà trasmesso in Eurovisione in oltre 90 paesi e seguito da ben 40 milioni di telespettatori in tutto il mondo. Nelsons è il direttore musicale della Boston Symphony Orchestra dal 2014 e Kapellmeister dell’Orchestra del Gewandhaus di Lipsia dal 2018: il maestro lituano è uno degli interpreti più autorevoli e innovativi al mondo.

Stasera in tv – Concerto di Capodanno, le curiosità

Inoltre, è ospite regolare dei Wiener Philharmoniker dal 2010, con la formazione viennese ha inciso nel 2019 un’integrale delle nove Sinfonie di Ludwig van Beethoven, di cui ricorre nel 2020 il 250° anniversario della nascita. Il repertorio sarà molto ampio dal valzer, galop alle marce degli Strauss – Johann Strauss padre, Johann Strauss jr, Josef Strauss ed Eduard Strauss – con Contraddanze di Beethoven, pagine di Ziehrer, Suppé, Hellmesberger, Lumbye e le coreografie firmate da José Carlos Martinez, con i costumi di Emma Ryott, eseguite dal Corpo di Ballo della Wiener Staatsoper. La regia televisiva sarà a cura di Michael Beyer.