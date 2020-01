Quadro di Picasso danneggiato | vale 23 mln | vandalo agisce di proposito

Un giovane maniaco si è scagliato contro una opera multimilionaria esposta in un museo. È un quadro di Picasso danneggiato in maniera indiscriminata.

Un giovane danneggia un quadro di Pablo Picasso, ed in maniera del tutto intenzionale. Il fatto succede a Londra, all’interno della Tate Modern Gallery, dove tra i dipinti esposti si trovava anche il ‘Busto di Donna’ realizzato dal celebre artista spagnolo nel 1944.

Il valore stimato dell’opera è di 20 milioni di sterline, ben 23 milioni di euro. Autore del misfatto è un 20enne, che subito dopo è stato bloccato ed arrestato. Rimarrà in manette per tutto il mese di gennaio 2020, fino alla prima udienza del processo a suo carico fissata per il giorno 30. Il disdicevole evento ha avuto luogo lo scorso 28 dicembre, con il ragazzo che danneggia un Picasso in maniera assolutamente volontaria, come riportato da diversi testimoni. Il quadro avrebbe subito uno strappo.

Quadro di Picasso danneggiato, individuato l’autore

Soggetto del dipinto raffigurato da Picasso ai tempi è Dora Maar, amante del pittore. ‘Busto di Donna’ fu realizzato a Parigi nel maggio del 1944, quando la capitale francese e la nazione tutta erano riusciti a liberarsi dal gioco del morente regime nazista. Si viveva la parte finale della Seconda Guerra Mondiale. La Tate Modern Gallery in un primo momento non ha voluto fornire alcuna dichiarazione né nessun dettaglio in merito a quanto avvenuto. I responsabili della comunicazione della galleria hanno soltanto affermato che subito una squadra di specialisti e di restauratori ha preso in consegna l’opera per valutare il danno e stabilire come porvi rimedio. Ci ha pensato a polizia a svelare dei dettagli ulteriori, svelando il nome del vandalo. Il 20enne sottoposto a fermo si chiama Shakeel Massey e deve rispondere dell’accusa di vandalismo.

