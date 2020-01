Nicoletta Manni, chi è il compagno Timofej Andrijashenko: età, vita privata

Timofej Andrijashenko è il talentuoso primo ballerino del Teatro alla Scala. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lui.

La bellissima ballerina Nicoletta Manni si è perdutamente innamorata di un valente collega, il russo Timofej Andrijashenko, suo fidanzato e compagno di mille avventure dentro e fuori dal palcoscenico.

I due giovani artisti si sono conosciuti nel 2012, al teatro Manzoni di Milano, e da allora non si sono più lasciati. Conosciamo più da vicino il talentuoso primo ballerino scaligero.

L’identikit di Timofej Andrijashenko

Timofej Andrijashenko, classe 1994, di origini lettoni, ha iniziato a studiare danza classica a soli 9 anni presso l’Accademia Nazionale Statale di Riga. Nel 2009, a 14 anni, ha preso parte al Concorso Internazionale di Danza Città di Spoleto, dove ha vinto una borsa di studio che gli ha consentito di perfezionare i suoi studi di danza presso il Russian Ballet College di Genova, la prestigiosa Accademia diretta da Irina Kashkova, dove si è diplomato nel giugno 2013 con il massimo dei voti.

Da marzo a ottobre 2014 Timofej Andrijashenko è stato ballerino aggiunto presso il Corpo di Ballo del Teatro dell’Opera di Roma sotto la direzione di Micha van Hoecke, danzando ruoli da primo ballerino e solista nelle produzioni di quella stagione. Nel novembre 2014 è stato promosso a ballerino presso il corpo di ballo del Teatro Alla Scala di Milano: qui ha danzato da primo ballerino i ruoli di Albrecht in Giselle, dello Schiavo in Ballo Excelsior, del Principe Désiré ne La Bella Addormentata, del Principe Sigfrid nel Lago dei Cigni, di Romeo in Romeo e Giulietta, di Armand Duval in Dama delle Camelie e in diverse altre produzioni scaligere.

Sull’onda di un meritato quanto travolgente successo, Timofej Andrijashenko ha danzato in quasi tutte le edizioni di Bolle&Friends e nelle due trasmissioni televisive curate da Roberto Bolle, ed è stato spesso invitato come ospite in importanti gala internazionali. A febbraio del 2018 è stato nominato Primo Ballerino del Teatro alla Scala, un ruolo di indubbio prestigio e di cui ha finora dimostrato di essere decisamente all’altezza. Ne sentiremo ancora parlare…

