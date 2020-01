Medjugorje, lo scatto sul Krisevac scalda il cuore: “La Madonna ci abbraccia”

La foto di fra Marinko Strbac scattata in cima al Monte Krisevac, Medjugorje, funge da augurio di buon anno e scalda il cuore dei fedeli.

Sulla pagina Facebook ‘Informazioni su Medjugorje‘ è stato pubblicato un post che in queste ore sta suscitando l’attenzione di tutti i fedeli. Nel post viene condivisa la foto che Padre Marinko Strbac, frate francescano di stanza in Bosnia, ha scattato la mattina del 31 dicembre 2019 dinnanzi alla croce che campeggia sul Monte Krisevac. Ciò che rende particolare la foto è l’effetto di rifrazione creato dalla luce del sole sull’obbiettivo.

Proprio quel fenomeno naturale sottolinea la bellezza della natura e la serenità di un luogo in cui alcuni fedeli stanno rendendo omaggio a Gesù Cristo e alla Madonna. Lo scatto è pregnante di significato e rende bene l’idea di come in quel luogo di culto mariano ci sia una forte vicinanza tra i fedeli, Dio e la Regina della Pace.

Medjugorje, i fedeli apprezzano la foto sul Krisevac

La bellezza della foto non è in discussione e non è un caso se in pochissimo tempo molti fedeli hanno commentato lo scatto. Chiaramente per loro che hanno vissuto sulla loro pelle l’esperienza Medjugorje l’immagine assume una valenza ben precisa: “Che bello la Madonna abbraccia la croce e tutti noi suoi figli Ave o Maria”, scrive una prima utente. Al suo commento ne seguiranno molti altri sullo stesso tenore: “Che meraviglia Lei e’sempre vicino”, scrive un altro “In quel cielo avvengono fenomeni straordinari ❤”, conferma un terzo.